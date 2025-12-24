Суд в Великобритании признал виновными трех мужчин, готовивших террористическое нападение на объекты еврейской общины Манчестера, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.

Решением суда присяжных виновными признаны гражданин Туниса Валид Саадауи (1987 г.р.), его брат Билель Саадауи (1989 г.р.), а также гражданин Ирака Амар Хусейн (1973 г.р.). Следствие установило, что Валид Саадауи и Хусейн являлись основными организаторами заговора, тогда как Билель Саадауи знал о готовящемся преступлении, но не сообщил об этом правоохранительным органам.

По данным обвинения, мужчины приобрели четыре автомата АК-47, два пистолета и около 1200 патронов.

Заместитель главного констебля полиции Большого Манчестера Роб Поттс заявил, что в случае реализации замысла это нападение могло стать "одним из самых разрушительных и потенциально самых кровавых террористических актов" в истории страны.

Ранее, 2 октября, в Манчестере был зафиксирован отдельный инцидент: неизвестный напал с ножом возле синагоги еврейской общины "Хитон Парк". В результате пострадали четыре человека. Полиция временно перекрывала район Миддлтон-роуд в Крампсолле для проведения оперативных мероприятий.