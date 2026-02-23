В Великобритании задержали экс-посла в США из-за связей с Эпштейном
Бывший британский посол в Вашингтоне делился конфиденциальными сведениями со скандальным американским финансистом.
Полиция задержала бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона по подозрению в превышении служебных полномочий. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает BAQ.KZ.
«Он был арестован по адресу в Камдене в понедельник, 23 февраля, и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса. Это произошло после обысков по ордерам по двум адресам в районах Уилтшир и Камден», — говорится в сообщении полиции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. В начале февраля в отставку ушел глава аппарата главы британского кабмина Морган Максуини, взяв на себя ответственность за то, что посоветовал премьеру назначить Мандельсона послом.
По данным газеты Daily Mail, бывший британский посол в Вашингтоне делился конфиденциальными сведениями со скандальным американским финансистом, что позволило тому заработать миллионы фунтов на финансовых рынках.
