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  • В Великобритании зафиксирован рекорд по числу жарких дней с температурой выше 30 градусов

В Великобритании зафиксирован рекорд по числу жарких дней с температурой выше 30 градусов

На следующей неделе температура воздуха в отдельных районах страны может приблизиться к 35 градусам.

10 Августа 2026, 05:32
АВТОР
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Pixabay.com 10 Августа 2026, 05:32
10 Августа 2026, 05:32
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Фото: Pixabay.com

В Великобритании зафиксировали рекордное количество дней, когда температура воздуха поднималась до 30 градусов и выше. С начала 2026 года таких дней насчитали уже 35.

Sky News сообщает, что прежний рекорд был установлен в 1995 году. При этом до завершения лета остается еще около трех недель, поэтому показатель может увеличиться.

Синоптики также прогнозируют новую, пятую по счету волну жары. На следующей неделе температура воздуха в отдельных районах страны может приблизиться к 35 градусам.

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