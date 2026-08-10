В Великобритании зафиксирован рекорд по числу жарких дней с температурой выше 30 градусов

В Великобритании зафиксировали рекордное количество дней, когда температура воздуха поднималась до 30 градусов и выше. С начала 2026 года таких дней насчитали уже 35.

Sky News сообщает, что прежний рекорд был установлен в 1995 году. При этом до завершения лета остается еще около трех недель, поэтому показатель может увеличиться.

Синоптики также прогнозируют новую, пятую по счету волну жары. На следующей неделе температура воздуха в отдельных районах страны может приблизиться к 35 градусам.