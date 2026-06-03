В Великобритании завершился один из самых продолжительных бракоразводных споров последних лет. Судебное разбирательство между бывшими супругами длилось 23 года и завершилось дополнительной выплатой в пользу женщины.

Как сообщает The Times, процесс начался в мае 2002 года, когда Варша Гохил подала на развод с супругом Бхадрешем Гохилом, обвинив его в изменах и неподобающем поведении. Спустя два года суд постановил выплатить женщине £270 тысяч, а также передать ей семейный автомобиль Peugeot.

Однако позже выяснилось, что бывший муж не раскрыл информацию обо всех своих активах. По данным издания, часть средств была скрыта через юридические структуры, зарегистрированные в разных странах.

В 2011 году Бхадреш Гохил был приговорён к десяти годам лишения свободы по делу об отмывании денег и подлоге документов. В рамках расследования были арестованы активы на сумму около £28 млн, находившиеся в различных юрисдикциях.

Впоследствии суд пришёл к выводу, что не все заблокированные средства имеют преступное происхождение. Часть активов была признана законно заработанным доходом от предпринимательской деятельности во время брака.

По итогам многолетнего разбирательства Варша Гохил получила право ещё на £6,6 млн из активов бывшего супруга. Таким образом, судебный спор, продолжавшийся более двух десятилетий, завершился дополнительным финансовым решением в её пользу.