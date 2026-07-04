В Вене произошел крупный пожар на складе

Густое облако черного дыма поднялосьнад городом.

Сегодня 2026, 11:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Heute Сегодня 2026, 11:30
Сегодня 2026, 11:30
175
Фото: Heute

В столице Австрии Вене вспыхнул крупный пожар, над городом поднялось густое облако черного дыма.

Как сообщает газета Heute, по предварительной информации, возгорание произошло на складе, расположенном в районе Донауштадт.

По данным издания, информации о пострадавших не поступало.

Самое читаемое

Наверх