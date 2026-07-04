В Вене произошел крупный пожар на складе

В столице Австрии Вене вспыхнул крупный пожар, над городом поднялось густое облако черного дыма.

Как сообщает газета Heute, по предварительной информации, возгорание произошло на складе, расположенном в районе Донауштадт.

По данным издания, информации о пострадавших не поступало.