В Вене произошел крупный пожар на складе
Густое облако черного дыма поднялосьнад городом.
Сегодня 2026, 11:30
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Сегодня 2026, 11:30Сегодня 2026, 11:30
175Фото: Heute
В столице Австрии Вене вспыхнул крупный пожар, над городом поднялось густое облако черного дыма.
Как сообщает газета Heute, по предварительной информации, возгорание произошло на складе, расположенном в районе Донауштадт.
По данным издания, информации о пострадавших не поступало.
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