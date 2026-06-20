В Венеции хотят поднять плату за вход для туристов до 50 евро

Власти Венеции рассматривают возможность десятикратного увеличения входного сбора для однодневных туристов. Новый мэр города Симоне Вентурини предложил повысить плату с нынешних 5–10 евро до 50 евро в наиболее загруженные дни. По словам городских властей, действующий сбор не помог существенно сократить поток посетителей. Статистика показывает, что туристов не останавливает даже повышенный тариф в 10 евро при позднем бронировании.

С начала года за первые 42 дня действия системы было оплачено более 514 тысяч входных сборов. При этом свыше 268 тысяч человек заплатили максимальный действующий тариф — 10 евро. В мэрии считают, что более высокая стоимость может стать эффективным инструментом регулирования туристического потока в периоды пиковой нагрузки. Инициативу уже поддержали представители гостиничного бизнеса, которые предлагают использовать гибкую систему тарифов в зависимости от сезона и количества посетителей. Кроме того, власти обсуждают возможность сделать туристический сбор круглогодичным.

Сейчас он действует только в определенные дни апреля, мая, июня и июля с 8:30 до 16:00. При этом от уплаты освобождены жители Венеции, студенты, работники города, а также туристы, забронировавшие гостиницу или другое жилье. Власти подчеркивают, что дополнительные доходы от сбора могут быть направлены на компенсацию расходов, которые несут местные жители и бизнес из-за массового туризма. Система входного сбора была запущена в Венеции в 2024 году и стала первым подобным экспериментом среди крупных туристических городов мира.