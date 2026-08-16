В Венгрии 12 человек погибли при аварии польского автобуса

В Венгрии произошла крупная авария с участием автобуса с польскими номерами. В результате ДТП погибли 12 человек, еще не менее 10 получили серьезные травмы. Об аварии сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По предварительным данным, автобус ночью 16 августа двигался по автомагистрали М3 в направлении Ньиредьгазы. В какой-то момент он съехал с дороги в кювет и перевернулся.

В автобусе находились 57 пассажиров и два водителя. По информации венгерской полиции, водитель, находившийся за рулем, предположительно уснул. Его задержали.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции, которые также устанавливают все обстоятельства аварии.