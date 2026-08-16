В Венгрии 12 человек погибли при аварии польского автобуса
Пострадавших доставили в медицинские учреждения.
16 Августа 2026, 14:15
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16 Августа 2026, 14:1516 Августа 2026, 14:15
186Фото: Report
В Венгрии произошла крупная авария с участием автобуса с польскими номерами. В результате ДТП погибли 12 человек, еще не менее 10 получили серьезные травмы. Об аварии сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
По предварительным данным, автобус ночью 16 августа двигался по автомагистрали М3 в направлении Ньиредьгазы. В какой-то момент он съехал с дороги в кювет и перевернулся.
В автобусе находились 57 пассажиров и два водителя. По информации венгерской полиции, водитель, находившийся за рулем, предположительно уснул. Его задержали.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции, которые также устанавливают все обстоятельства аварии.
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