В Венгрии начался подсчет голосов после голосования на выборах
После закрытия участков начались проверка протоколов и подсчет голосов.
В Венгрии закрылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах и начался подсчет голосов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальное избирательное бюро Венгрии (NVI).
Согласно сообщению, избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени. При этом гражданам, которые к этому моменту находились в очередях, разрешили проголосовать.
По данным NVI, порог явки на выборах отсутствует, поэтому они считаются состоявшимися независимо от числа проголосовавших. К 18:30 местного времени явка составила 77,8%, что стало самым высоким показателем в истории страны.
После закрытия участков начались проверка протоколов и подсчет голосов. Первые предварительные результаты ожидаются после 20:00 по местному времени. Кроме того, теперь могут быть обнародованы данные экзитполов.
На выборах распределяются 199 мест в парламенте, из которых 93 мандата будут распределены по партийным спискам, еще 106 - по одномандатным округам.
Основная борьба развернулась между правящей коалицией партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии, а также оппозиционной партией "Тиса".
Правящую коалицию возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, партию "Тиса" - евродепутат Петер Мадьяр.
Согласно прогнозам, преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент, помимо основных соперников, может также партия "Наша родина" во главе с Ласло Тороцкаи.
