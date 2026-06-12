Венгерское озеро Веленце, третье по величине в стране, переживает резкое обмеление из-за продолжительной засухи и снижения количества осадков.

По данным местных властей, уровень воды приблизился к историческому минимуму и в отдельных местах оказался всего на несколько сантиметров выше рекордно низких значений, зафиксированных ранее. Береговая линия заметно отступила, а привычные для туристов зоны отдыха оказались на суше.

Специалисты связывают ситуацию с длительной засухой, дефицитом осадков и многолетними проблемами в управлении водными ресурсами. Среди дополнительных факторов называют изменение климата и сокращение естественного притока воды.

Ситуация уже влияет на туристическую отрасль: на озере сократилось число отдыхающих, некоторые компании приостановили работу, а часть судов была переведена на соседнее озеро Балатон.

Экологи предупреждают, что обмеление наносит ущерб местной природе. Снижение уровня воды приводит к деградации прибрежных экосистем, сокращению мест обитания водоплавающих птиц и рыбы, а также ухудшению качества воды из-за ее перегрева и активного цветения водорослей.

Эксперты отмечают, что в прошлом озеро уже переживало периоды сильного обмеления, однако сейчас тревогу вызывает учащение таких явлений и их продолжительность. В летние месяцы уровень воды может продолжить снижаться, если не будет достаточных осадков.

Рассматриваются различные меры для стабилизации ситуации – от восстановления водохранилищ и улучшения управления водными ресурсами до использования очищенных сточных вод и возможного перераспределения воды из других источников, включая Дунай. Однако все варианты требуют крупных инвестиций и долгосрочных решений.

Судьба озера Веленце сейчас зависит от того, удастся ли найти баланс между климатическими реалиями и управлением водными ресурсами — иначе один из главных летних курортов Венгрии рискует потерять свою привычную форму.