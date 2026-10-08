В ВКО более 460 человек получили помощь врачей на выездных приемах
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В Восточно-Казахстанской области врачи, юристы и другие специалисты провели выездные приемы для жителей пяти районов. Медицинскую помощь получили 462 человека, передает BAQ.KZ.
Приемы прошли в Курчумском, Шемонаихинском, Маркакольском, Зайсанском и Тарбагатайском районах в рамках проекта «Әділет Керуені».
Особое внимание уделили детям. Консультации логопеда-дефектолога, психолога, специалиста по адаптивной физической культуре и педиатра получили 40 детей. По итогам обследований для пяти из них в октябре планируют организовать бесплатную реабилитацию.
Большая часть обращений пришлась на онкологов – они приняли 389 человек. Для десяти жителей это была первая консультация такого специалиста. Теперь им рекомендовано пройти дополнительное обследование в областном центре.
Еще 33 человека получили консультации по профилактике ВИЧ-инфекции.
«Когда профильные специалисты приезжают непосредственно в район, людям гораздо проще получить консультацию и не откладывать обращение к врачу. Особенно важно, что можно задать вопросы нескольким специалистам и сразу получить необходимые рекомендации», – рассказал житель Курчумского района Владимир Петров.
Во время выездов специалисты также объясняли, на какие изменения в самочувствии стоит обращать внимание и когда необходимо обращаться к врачу.
«На ранних стадиях многие заболевания могут протекать без выраженных симптомов. Поэтому профилактические обследования и своевременное обращение к специалисту имеют большое значение», – отметил врач-онколог Ербол Кусаинов.
Помимо медицинской помощи, жители могли проконсультироваться у юристов и судебных исполнителей, задать вопросы специалистам «Отбасы банка» и обратиться в общественную приемную депутатов.
Организаторы проекта планируют проводить такие выездные приемы и в других регионах Казахстана.
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