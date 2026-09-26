В ВКО будут созданы комплексы по выпуску автомобилей и по переработке отходов

В рамках состоявшегося в Алматы инвестиционного форума «Казахстан-Китай» аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов зключил два крупных для региона меморандума.

Первый меморандум, подписанный акимом области и предпринимателем Сериком Ажимуратовым, касается проекта совместного казахстанско-китайского предприятия ТОО «East Motors Corporation» и создания в регионе производственного комплекса по выпуску легковых автомобилей, специализированной техники и современных двигателей.

Согласно документу, планируемый объём капитальных вложений после завершения подготовительного этапа составит порядка 110 млрд теңге. В результате реализации проекта планируется создать до 150 рабочих мест, а после выхода предприятия на проектную мощность - 500.

В планах - поэтапное развитие производства - от крупноузловой сборки до полного технологического цикла: со сваркой, обработкой, окраской кузовов и окончательной сборкой. Производственная мощность комплекса - до 80 000 единиц автотехники в год, которая будет экспортироваться в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Центральной Азии и другие зарубежные рынки. На местном же рынке увеличение производства комплектующих приводит к развитию смежных предприятий.

Второй меморандум аким ВКО Нурымбет Сактаганов подписал с компанией Beijing Tizhi Trading Co., Ltd. , которой направлен на создание комплекса по переработке бытовых и осадочных отходов, мощность 500–700 тонн в сутки. Ориентировочно в проект будет инвестировано 35,8 млрд теңге. Эффект от внедрения проекта ожидается в экологии, энергетике и земледелии. Прежде всего, сокращается количество отходов, которые сейчас складируют на полигонах. Кроме того, планируется ежегодно производить не менее 59 млн кВт·ч электроэнергии, а также выпускать органические удобрения.

Напомним, что совсем недавно, 22 сентября, в рамках социальной ответственности бизнеса, был подписан меморандум с Dengbo Success Minerals Ltd. Компания планирует добычу и переработку медно-цинковых руд на месторождении «Ново-Березовское», о чем был подписан меморандум октябре прошлого года на Kazakhstan Global Investment Roundtable в Астане. А новый меморандум на сумму 1,5 млрд теңге касается ряда социальных обязательств инвестора перед населением Глубоковского района и поселка Верхнеберёзовский.

Следует отметить, что новые предприятия для региона не только влияют на развитие экономики, но и увеличивают рабочие места, решают вопросы занятости населения, а также повышают спрос на технические специальности и позволяют создавать заказы для местных поставщиков.

В регионе продолжается работа по привлечению инвестиций и в динамично развивающуюся туристскою отрасль. Так, в настоящее время реализуются пять крупных проектов, включая «Katon Park Resort», «FOREST HILLS», «ORNEK AUYLY», «ULAR PARK» и глэмпинги на территории Медведского лесничества. Общий объём инвестиций только по данным проектам составляет 124 млрд теңге.

Инвестиции в основной капитал в сфере туризма за 2025 год составили 21,6 млрд тенге с ростом на 45%, по итогам полугодия 2026 года - 9,5 млрд тенге.

Таким образом, сотрудничество с бизнесом решает сразу несколько задач: реализация в регионе перспективных проектов, создание новых производств, привлечение средств на решение социальных задач, строительство соцобъектов и благоустройство территорий населенных пунктов.