В Восточно-Казахстанской области продолжается реализация инициативы «Трезвое село», направленной на профилактику правонарушений и формирование культуры здорового образа жизни, передает BAQ.KZ.

Очередным населённым пунктом, поддержавшим данную инициативу, стало село Бозша Маныракского сельского округа Тарбагатайского района. Таким образом, оно стало 26-м селом региона, полностью отказавшимся от реализации алкогольной продукции.

Инициатива исходила от местной молодёжи, которая обратилась к аксакалам и старейшинам с предложением поддержать отказ от алкоголя. Данное решение было единогласно поддержано жителями села.

В Бозша проживает 154 человека, насчитывается порядка 60 домов. Село известно своей спортивной молодёжью и активной общественной позицией. Здесь регулярно проводятся спортивные мероприятия, а здоровый образ жизни является важной частью жизни сельчан.

Отмечается, что в населённых пунктах, где ограничена реализация алкогольной продукции, наблюдается снижение уровня правонарушений, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также сокращение числа семейно-бытовых конфликтов и фактов мелкого хулиганства.

Если в 2025 году в регионе насчитывалось 21 «трезвое село», то в текущем году их количество увеличилось до 26.

Работа в данном направлении проводится совместно с местными исполнительными органами, советами общественности и при поддержке полиции и будет продолжена.