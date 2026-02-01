В ВКО готовятся к весенним паводкам
Сегодня, 17:12
Фото: Акимат ВКО
Для устранения угрозы подтопления населенных пунктов Курчумского района Восточного Казахстана проводится уборка снега на дорогах, открытие устьев каналов, очистка канав, передаёт BAQ.KZ.
"Подготовку к весеннему паводку нужно начинать заранее. Особенно важно очищать водопропускные трубы от снега. В связи с этим, работники ТОО ""ОблШығысЖол" очищают от снега водопропускные трубы на 28-31 километре дороги "Курчум-Калжыр". В этих работах задействованы две единицы техники и 10 человек", - сообщили в акимате Курчумского района.
Аналогичные работы ведутся и на трубопроводах дороги "Курчум-Алгабас". Очистку трубопроводов от снега выполняет коммунальное предприятие "Курчум".
