Для устранения угрозы подтопления населенных пунктов Курчумского района Восточного Казахстана проводится уборка снега на дорогах, открытие устьев каналов, очистка канав, передаёт BAQ.KZ.

"Подготовку к весеннему паводку нужно начинать заранее. Особенно важно очищать водопропускные трубы от снега. В связи с этим, работники ТОО ""ОблШығысЖол" очищают от снега водопропускные трубы на 28-31 километре дороги "Курчум-Калжыр". В этих работах задействованы две единицы техники и 10 человек", - сообщили в акимате Курчумского района.