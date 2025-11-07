В ВКО гражданина Китая арестовали с последующей депортацией
Иностранца наказали за незаконную деятельность.
В Восточно-Казахстанской области задержан гражданин Китая за повторное нарушение миграционного законодательства, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.
Мужчина занимался незаконной добычей полезных ископаемых, что стало основанием для привлечения его к административной ответственности.
Суд района Үлкен Нарын рассмотрел дело по части 7 статьи 517 КоАП РК, предусматривающей ответственность иностранцев или лиц без гражданства за нарушение миграционных правил, в том числе за работу не по визе или без необходимых разрешений. Установлено, что гражданин Ю. уже был привлечен к административной ответственности 5 июня 2025 года, а 29 июля 2025 года повторно совершил правонарушение — незаконную добычу полезных ископаемых.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд признал его виновным и назначил арест на один день с последующим выдворением за пределы Республики Казахстан. Отмечается, что по аналогичной статье в регионе было рассмотрено 35 дел об административных правонарушениях. Постановление суда уже вступило в законную силу.
