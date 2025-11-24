В связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодороги республиканского значения, передает BAQ.kz.

По информации МЧС закрыты следующие трассы: "Алматы - Талдыкорган -Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" и "Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ".

Водителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, воздержаться от поездок на дальние расстояния и следить за обновлением информации о состоянии дорог, говорится в сообщении МЧС.