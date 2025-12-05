В ВКО из-за непогоды ограничили движение крупногабаритного транспорта
Сегодня, 11:09
Фото: pixabay.com
5 декабря 2025 года с 10:00 в Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения для грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом, передает BAQ.KZ.
Меры связаны с ухудшением погодных условий.
Ограничения действуют на следующих участках дорог:
-
"Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" (км 1104–1191, участок с. Глубокое – г. Шемонаиха);
-
"Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ" (км 15–105, участок п. Белоусовка – г. Риддер).
Ориентировочное открытие дорог планируется 6 декабря 2025 года в 06:00.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.
