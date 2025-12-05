5 декабря 2025 года с 10:00 в Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения для грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом, передает BAQ.KZ.

Меры связаны с ухудшением погодных условий.

Ограничения действуют на следующих участках дорог:

"Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" (км 1104–1191, участок с. Глубокое – г. Шемонаиха);

"Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ" (км 15–105, участок п. Белоусовка – г. Риддер).

Ориентировочное открытие дорог планируется 6 декабря 2025 года в 06:00.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.