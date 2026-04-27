Сотрудники Министерство внутренних дел Республики Казахстан ликвидировали незаконное производство наркотиков и задержали подозреваемых, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Наркобизнес в частном доме

По данным полиции, двое граждан в возрасте 26 и 22 лет наладили производство синтетических наркотиков в частном доме на окраине отдаленного села.

Жилье было приобретено специально для организации подпольной лаборатории.

Что изъяли при обыске

В ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли:

самодельное лабораторное оборудование

70 кг готовой синтетической продукции «Альфа-PVP»

около 4 тонн химических реагентов и прекурсоров

Следствием установлено, что координация незаконной деятельности осуществлялась дистанционно - через теневой сегмент интернета.

По оценке МВД, в незаконный оборот не попали около 250 тысяч разовых доз наркотиков.

Подозреваемым грозит пожизненный срок

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Организаторам наркопроизводства грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.