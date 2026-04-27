В ВКО ликвидировали лабораторию синтетических наркотиков
В Восточно-Казахстанская область пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, изъято 70 кг «синтетики».
Сотрудники Министерство внутренних дел Республики Казахстан ликвидировали незаконное производство наркотиков и задержали подозреваемых, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Наркобизнес в частном доме
По данным полиции, двое граждан в возрасте 26 и 22 лет наладили производство синтетических наркотиков в частном доме на окраине отдаленного села.
Жилье было приобретено специально для организации подпольной лаборатории.
Что изъяли при обыске
В ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли:
- самодельное лабораторное оборудование
- 70 кг готовой синтетической продукции «Альфа-PVP»
- около 4 тонн химических реагентов и прекурсоров
Следствием установлено, что координация незаконной деятельности осуществлялась дистанционно - через теневой сегмент интернета.
По оценке МВД, в незаконный оборот не попали около 250 тысяч разовых доз наркотиков.
Подозреваемым грозит пожизненный срок
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Организаторам наркопроизводства грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
