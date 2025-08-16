В августе в Восточно-Казахстанской области Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации нарколаборатории, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, по подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана.

В ходе обыска обнаружено и изъято более 240 л психотропного вещества и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.

Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.