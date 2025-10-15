В Восточно-Казахстанской области официально ликвидированы пять вымирающих сёл — три в районе Алтай и два в Шемонаихинском районе, передает BAQ.KZсо ссылкой на yk-news.kz.

В Алтайском районе упразднены сёла Ленинск Соловьёвского сельского округа, Ландман Малеевского и Кутиха Парыгинского. Все они вошли в состав соседних населённых пунктов — соответственно, Подорлёнка, Малеевска и Парыгино.

Село Ленинск насчитывало около 50 жителей. Историческое немецкое поселение Ландман, впервые упомянутое в 1895 году, к переписи 2021 года насчитывало лишь 35 человек. В советские годы здесь действовал совхоз, но с 1990-х жизнь в селе постепенно сошла на нет.

Кутиха, известная как родина писателя Александра Егорова и место проведения фестиваля искусств "Золотой Тургусун", также потеряла постоянных жителей после завершения строительства Тургусунской ГЭС.

В Шемонаихинском районе ликвидированы село Заречное, вошедшее в состав посёлка Усть-Таловка, и станция Рулиха, присоединённая к одноимённому селу Каменевского сельского округа.

Решение о ликвидации принято в связи с отсутствием перспектив развития и малым количеством жителей, пояснили в акимате региона.