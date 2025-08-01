Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области вынес приговор по уголовному делу, связанному с трагической гибелью малолетнего ребёнка, передает BAQ.KZ.

В деле обвинялись воспитатели группы продлённого дня, гр. В. и Д., которым суд инкриминировал ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее смерть ребёнка.

По материалам дела, 11 июля 2024 года отец привёл своих детей в группу продлённого дня, где воспитатели приняли их без официального договора и, нарушив инструкции, вывели группу из 27 детей на прогулку в парк "Сәулетай" без должного инструктажа и надзора. Во время прогулки один из мальчиков залез на неисправную качель, предназначенную для детей с ограниченными возможностями, и получил серьёзные травмы при падении. Ребёнок был госпитализирован и находился в больнице почти две недели, но, не приходя в сознание, скончался.

Прокурор настаивал на наказании в виде двух с половиной лет лишения свободы с запретом работать с несовершеннолетними сроком на три года, с последующим освобождением по амнистии, однако воспитатели вину не признали, заявляя о несчастном случае и прося оправдательного приговора.

Суд, учитывая тяжесть преступления и личные обстоятельства подсудимых, признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с двухлетним запретом занимать педагогические должности. При этом в связи с законом об амнистии они были освобождены от реального отбывания наказания. Гражданский иск по делу удовлетворён частично.

Приговор ещё не вступил в законную силу.