В ВКО мальчик погиб после падения с качели
Суд вынес приговор воспитателям.
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Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области вынес приговор по уголовному делу, связанному с трагической гибелью малолетнего ребёнка, передает BAQ.KZ.
В деле обвинялись воспитатели группы продлённого дня, гр. В. и Д., которым суд инкриминировал ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее смерть ребёнка.
По материалам дела, 11 июля 2024 года отец привёл своих детей в группу продлённого дня, где воспитатели приняли их без официального договора и, нарушив инструкции, вывели группу из 27 детей на прогулку в парк "Сәулетай" без должного инструктажа и надзора. Во время прогулки один из мальчиков залез на неисправную качель, предназначенную для детей с ограниченными возможностями, и получил серьёзные травмы при падении. Ребёнок был госпитализирован и находился в больнице почти две недели, но, не приходя в сознание, скончался.
Прокурор настаивал на наказании в виде двух с половиной лет лишения свободы с запретом работать с несовершеннолетними сроком на три года, с последующим освобождением по амнистии, однако воспитатели вину не признали, заявляя о несчастном случае и прося оправдательного приговора.
Суд, учитывая тяжесть преступления и личные обстоятельства подсудимых, признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с двухлетним запретом занимать педагогические должности. При этом в связи с законом об амнистии они были освобождены от реального отбывания наказания. Гражданский иск по делу удовлетворён частично.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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