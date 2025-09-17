В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Lexus, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что её автомобиль незаконно забрал малознакомый мужчина прямо с территории станции технического обслуживания. Ущерб оценён в 7,5 млн тенге.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники батальона патрульной полиции совместно с инспекторами центра оперативного управления, с использованием камер видеонаблюдения, задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 31-летний механик СТО. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Полиция призывает граждан соблюдать меры предосторожности и оставлять автомобили только на охраняемых парковках либо в надёжных местах.