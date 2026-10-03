В ВКО модернизируют тепловую инфраструктуру

В ходе рабочей поездки в Шемонаихинский район аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил перекачивающую насосную станцию, построенную на тепловых сетях энергетического цеха Усть-Таловки.

Это - один из важных проектов, направленных на модернизацию тепловой инфраструктуры города Шемонаихи, который близится к завершению.

Новый объект позволит стабилизировать давление в тепловой сети и обеспечить стабильную подачу тепла потребителям. Это особенно важно для надежной работы системы в отопительный сезон.

Строительные работы выполняет ТОО «QK SUNQAR». Строительство объекта началось 26 августа 2024 года. На сегодняшний день строительно-монтажные работы близится к завершению. В ходе осмотра объекта аким области отметил важность обеспечения стабильной работы станции с началом отопительного сезона.

Кроме того, в Шемонаихинском районе строится новая молочно-товарная ферма на 964 головы. Аким области посетил ТОО «Сугатовское», где ознакомился с ходом строительства и планами по реализации проекта.

Новая ферма реализуется в рамках программы, направленной на внедрение в регион опыта Северо-Казахстанской области в сфере агропромышленного комплекса. В ее рамках приоритетное внимание уделяется организации производства в соответствии с современными требованиями. На ферме будет установлено технологическое оборудование для содержания и доения скота.

На сегодняшний день получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Аким области отметил важность проекта в развитии молочного производства в регионе и поручил держать на контроле вопросы завершения строительных работ в установленные сроки и обеспечения необходимых условий для полного запуска производственных мощностей. После ввода новой фермы в эксплуатацию это позволит увеличить объемы производства молока в регионе и укрепить производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия.