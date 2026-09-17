В ВКО могут построить зеленый энергокомплекс за 2 миллиарда долларов

В Восточно-Казахстанской области планируют построить энергетический комплекс по производству «зеленого» водорода и аммиака. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 млрд долларов, передает BAQ.KZ.

Меморандум о сотрудничестве подписали Министерство энергетики Казахстана, акимат Восточно-Казахстанской области и южнокорейская YPP Corporation во время государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея.

Стороны рассматривают строительство объектов возобновляемой энергетики общей мощностью около 1 ГВт. Комплекс сможет производить до 55 тыс. тонн «зеленого» водорода или до 310 тыс. тонн «зеленого» аммиака в год.

Пока речь идет о проработке проекта. Стороны намерены провести исследования и оценить его экономическую целесообразность. Решение о строительстве еще не принято.

«Зеленый» водород может применяться в металлургии, химической промышленности, энергетике и транспорте. Аммиак востребован при производстве удобрений и в химической отрасли, его рассматривают и как низкоуглеродный энергоноситель для экспорта.