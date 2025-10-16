В селе Черемшанка Глубоковского района ВКО произошёл пожар в частном жилом доме. Загорелись крыша, мебель и личные вещи. В момент возгорания внутри находились четверо детей — их мать в это время была на работе, передаёт BAQ.KZ.

"До прибытия экстренных служб двое старших детей, 2012 и 2019 годов рождения, сумели самостоятельно покинуть горящий дом и обратились за помощью к соседям. На их зов откликнулся Дмитрий Недозрелов. Не раздумывая, он бросился на помощь и вынес на улицу оставшихся двух малышей — детей 2021 и 2023 годов рождения", - пояснили в МЧС.

Пожарные расчёты прибыли оперативно и ликвидировали возгорание на площади 45 квадратных метров. Все дети были доставлены в медучреждение. Причина возгорания устанавливается.

Дмитрий работает бульдозеристом. На вопрос о своём поступке отвечает скромно.