В ВКО начали прививать от ВПЧ девушек до 18 лет

В Восточно-Казахстанской области расширили программу вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Теперь прививку смогут получить не только девочки 11-13 лет, но и девушки в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней.

Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина.

По ее словам, решение принято после многочисленных обращений жителей региона с просьбой расширить возрастные рамки программы иммунизации.

"Подписано постановление Главного государственного санитарного врача Казахстана, в соответствии с которым вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно на добровольной основе", – сообщила Сауле Слямгазина.

Где можно получить прививку

Вакцинация будет проводиться в медицинских кабинетах организаций образования и в поликлиниках по месту прикрепления.

Для получения прививки потребуется информированное согласие самой девушки либо ее родителя или законного представителя.

В регионе уже идет кампания по вакцинации девочек 11-13 лет. Ранее прививки получили около восьми тысяч школьниц, из которых завершенный курс вакцинации прошли 4784 девочки.

Почему вакцинацию рекомендуют делать как можно раньше

Для иммунизации используется четырехвалентная вакцина «Гардасил». Курс состоит из трех доз: первая вводится в любой выбранный день, вторая – через два месяца, третья – через шесть месяцев после первой прививки.

Специалисты рекомендуют завершить весь курс в течение одного года.

"Чем раньше организм получит вакцину, тем она будет более эффективна, так как будет выработан наиболее сильный иммунный ответ. Вакцины против ВПЧ безопасны и хорошо переносятся", – отметила Сауле Слямгазина.

В департаменте напомнили, что вакцинация считается наиболее эффективной мерой профилактики рака шейки матки. Сегодня прививки против ВПЧ включены в национальные программы иммунизации более чем в 135 странах мира, включая Австралию, Великобританию, Германию, США и ряд государств СНГ. В Казахстане с 2013 по 2015 год вакцинацию против ВПЧ прошли свыше 17 тысяч девочек.