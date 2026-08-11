В ВКО нашли 94 стихийные свалки

В Восточно-Казахстанской области с начала года выявили 94 стихийные свалки, передает BAQ.KZ.

Работу в этом направлении провели прокуроры городов и районов. Убрать успели 73 свалки, остальные ждут очереди. С расчищенных территорий вывезли свыше 6,3 тысячи тонн мусора.

По выявленным нарушениям внесли девять актов прокурорского надзора, после чего разговор пошёл с ответственными лицами.

Пятнадцать должностных лиц получили дисциплинарные взыскания, ещё 36 привлекли к административной ответственности.

Простым жителям тоже прилетело. С начала 2026 года в области оштрафовали 6 604 человека, из них 642 нарушителя выявили сами прокуроры в ходе координационной работы, остальных другие уполномоченные органы.

Чаще всего наказывали за несоблюдение правил благоустройства населённых пунктов.

Помимо этого меры принимали к тем, кто загрязнял места общего пользования, нарушал экологические требования при обращении с отходами, незаконно рубил и повреждал зелёные насаждения.

Прокуратура области координирует работу государственных органов по экологическому порядку и благоустройству в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». В надзорном органе отмечают, что работа продолжается и остаётся на постоянном контроле.