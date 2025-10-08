Восточно-Казахстанский суд признал женщину пострадавшей от политических репрессий времён СССР, передает BAQ.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский суд.

Заявительница, родившаяся в 1953 году в Усть-Каменогорске, обратилась в Глубоковский районный суд с просьбой официально подтвердить факт своей принадлежности к жертвам политических репрессий. По её словам, родители подверглись принудительному переселению из Дальневосточного края в Кызылординскую область в период с 1937 по 1956 годы.

Суд учёл, что отец заявительницы был признан жертвой репрессий на основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 1937 года, а также подтверждающих документов, включая трудовую книжку, фиксирующую переезд семьи на территорию Казахской ССР. Кроме того, сестра заявительницы официально числилась спецпоселенкой вместе с родителями.

Согласно Закону Республики Казахстан "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", дети жертв, проживавшие вместе с родителями в ссылке или спецпоселении, также признаются пострадавшими. Установление этого факта необходимо женщине для получения социальной помощи.

Суд удовлетворил заявление, подтвердив юридическое значение факта для назначения пособия. Решение суда пока не вступило в законную силу.