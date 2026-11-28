В ВКО ограничили движение на двух участках республиканских трасс
Из-за ухудшения погоды проезд закрыли для грузового и общественного транспорта.
28 Ноября 2026, 08:09
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28 Ноября 2026, 08:0928 Ноября 2026, 08:09
175Фото: Pixabay.com
В Восточно-Казахстанской области 28 ноября с 06:00 введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на двух участках дорог республиканского значения. Причиной стало ухудшение погодных условий.
Ограничения действуют на следующих отрезках:
автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ»: с 1126-го по 1212-й километр, от села Предгорное до границы России;
автодорога «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ»: с 15-го по 105-й километр, от посёлка Белоусовка до Риддера.
Ориентировочное время открытия движения — 28 ноября в 10:00.
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