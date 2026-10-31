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В ВКО открыли движение на участке трассы Усть-Каменогорск — Алтай

Проезд разрешили для всех видов автотранспорта на отрезке от села Ушановское до города Алтай.

31 Октября 2026, 11:24
АВТОР
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Pixabay.com 31 Октября 2026, 11:24
31 Октября 2026, 11:24
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Фото: Pixabay.com

В Восточно-Казахстанской области возобновили движение по участку автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи». Проезд открыт для всех видов транспорта.

Движение восстановили 31 октября в 10:40 на участке с 7-го по 166-й километр — от села Ушановское до города Алтай.

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