В ВКО открыли движение на участке трассы Усть-Каменогорск — Алтай

В Восточно-Казахстанской области возобновили движение по участку автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи». Проезд открыт для всех видов транспорта.

Движение восстановили 31 октября в 10:40 на участке с 7-го по 166-й километр — от села Ушановское до города Алтай.