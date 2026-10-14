В ВКО ожидаются дождь со снегом: водителей предупреждают об ухудшении дорожных условий
14 Октября 2026, 09:15
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14 Октября 2026, 09:1514 Октября 2026, 09:15
96Фото: BAQ.KZ
Сегодня в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование гололедицы.
В ҚазАвтоЖол рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом погодных условий и состояния дорожного покрытия, а также избегать резких манёвров.
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