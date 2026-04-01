В связи с сохранением положительного температурного фона, в период с 1 по 3 апреля в ВКО продолжится интенсивное снеготаяние, вскрытие рек ото льда и ослабление ледовых явлений, передает BAQ.KZ.

По информации ВК филиала «Казгидромет», в руслах рек возможно образование заторов льда, ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды.

В ДЧС ВКО рекомендуют гражданам очистить арыки и канавы, что позволит снизить риск подтопления талыми водами, а также подготовить подручный материал для выполнения обваловки территории дома: мешки, грунт, песок, глину. Если дом находится в паводкоопасном месте, то следует перенести запасы продовольствия из подвалов и погребов в недоступное для воды место.