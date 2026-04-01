В ВКО ожидается подъем уровня воды в реках
С 1 по 3 апреля в регионе продолжится интенсивное снеготаяние.
Сегодня 2026, 04:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 04:15Сегодня 2026, 04:15
Фото: Акимат ВКО
В связи с сохранением положительного температурного фона, в период с 1 по 3 апреля в ВКО продолжится интенсивное снеготаяние, вскрытие рек ото льда и ослабление ледовых явлений, передает BAQ.KZ.
По информации ВК филиала «Казгидромет», в руслах рек возможно образование заторов льда, ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды.
В ДЧС ВКО рекомендуют гражданам очистить арыки и канавы, что позволит снизить риск подтопления талыми водами, а также подготовить подручный материал для выполнения обваловки территории дома: мешки, грунт, песок, глину. Если дом находится в паводкоопасном месте, то следует перенести запасы продовольствия из подвалов и погребов в недоступное для воды место.
Следите за прогнозом погоды и сообщениями о гидрологической обстановке. При чрезвычайной ситуации обращаться по телефону 112, - напомнили в ДЧС ВКО.