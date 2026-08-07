В ВКО подсчитывают ущерб после непогоды: аким дал срочные поручения

В Восточно-Казахстанской области продолжают устранять последствия сильного шторма. Несмотря на то что электроснабжение уже восстановили для более чем 25 тысяч потребителей, без света к вечеру все еще оставались около 1300 абонентов в Усть-Каменогорске. Накануне регион накрыл сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду и ливень. В Уланском районе стихия сорвала кровли школы, жилого дома и нескольких зданий Усть-Каменогорской птицефабрики.

Общая площадь повреждений превысила тысячу квадратных метров. По данным властей, пострадавших нет. В областном центре коммунальные службы убрали с улиц 15 поваленных деревьев, а основные подтопления ликвидировали в течение нескольких часов. К работам привлекли 270 человек и более 40 единиц спецтехники.

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов поручил как можно быстрее завершить восстановление электроснабжения, расчистить дороги и общественные территории, а также в течение двух дней оценить ущерб, нанесенный непогодой. Жителям домов, пострадавших от стихии, пообещали адресную социальную помощь в размере 100 МРП.