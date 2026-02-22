В Восточно-Казахстанской области в селе Северное произошел несчастный случай, в результате которого погиб водитель областного филиала ТОО "КАЖсервис", сообщает BAQ.kz.

Как сообщили в пресс-службе филиала НК "КазАвтоЖол", трагедия произошла после завершения работ по расчистке трассы — во время проведения технического обслуживания специализированной дорожной техники. Сотрудник получил тяжелые травмы. Несмотря на оперативный вызов бригады скорой помощи и предпринятые меры, спасти его не удалось.

Дорожно-эксплуатационный участок №30 обслуживает один из наиболее сложных отрезков республиканской автодороги Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. Накануне движение на этом направлении ограничивали из-за неблагоприятных погодных условий, после стабилизации ситуации проезд был восстановлен.

По факту происшествия инициировано служебное расследование. Создана специальная комиссия, проводится всесторонняя проверка обстоятельств и причин случившегося. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, информация направлена в уполномоченные государственные органы, включая инспекцию труда.

В компании добавили, что семье погибшего будет оказана необходимая материальная и организационная поддержка в соответствии с действующим законодательством и внутренними регламентами.