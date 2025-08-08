В Восточном Казахстане при строительных работах погиб тракторист, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла в селе Бозанбай Уланского района. Во время строительных работ погиб тракторист. У мужчины остались пятеро детей. О происшествии сообщил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на своей официальной странице в Instagram.

Глава региона немедленно выехал на место инцидента. По его словам, все обстоятельства случившегося взяты на личный контроль.

"Поручил Государственной инспекции труда совместно с другими надзорными органами провести тщательное расследование в отношении подрядной организации - ТОО "ТМ Тепломир", выполнявшей работы. В случае подтверждения нарушений техники безопасности виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - написал Сактаганов.

Акиму Уланского района дано отдельное поручение - оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

"Такие трагедии не должны повторяться. Безопасность труда — это не только юридическая норма, но и элементарная ответственность за жизнь и здоровье людей", - подчеркнул аким ВКО.