В ВКО после многочасовых поисков нашли пропавшую трехлетнюю девочку
В Восточно-Казахстанской области полицейские более четырех часов искали пропавшую трехлетнюю девочку, которую в итоге обнаружили далеко от дома — у озера, передает BAQ.KZ.
По информации департамента полиции, ребенок самостоятельно вышел из дома и исчез. Сначала родители пытались найти девочку своими силами, однако спустя около 30 минут обратились за помощью к правоохранительным органам.
После поступления сообщения были оперативно организованы поиски: сотрудники полиции прочесывали дворы, улицы и прилегающие территории, опрашивали местных жителей и проверяли возможные маршруты передвижения ребенка.
К операции также привлекли беспилотники для обследования местности с воздуха и кинолога со служебной собакой.
Спустя примерно четыре с половиной часа старший оперуполномоченный Медет Джансеитов обнаружил девочку в четырех километрах от дома, в районе озера.
Ребенка передали родителям. По предварительным данным, угрозы ее жизни и здоровью нет. Родные поблагодарили полицейских за оперативность и слаженные действия.
