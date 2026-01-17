В ВКО построят новый крытый футбольный стадион на 5 тысяч зрителей
Проектно-сметная документация находится на завершающем этапе.
В Восточно-Казахстанской области объявили о начале строительства нового крытого футбольного стадиона в Усть-Каменогорске, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщил заместитель руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Ерназ Мукатаев, арена будет расположена в 22-м микрорайоне и рассчитана на 5 тысяч зрителей. Внутри стадиона планируется оборудовать воркаут-зону и детскую игровую площадку, а на прилегающей территории — парковку на 370 автомобилей. Срок строительства объекта составит два года.
Руководитель управления Аскар Можанов добавил, что проектно-сметная документация находится на завершающем этапе, а пакет документов готовят для направления на государственную экспертизу.
Ожидается, что новый стадион станет значимым шагом в развитии футбольной инфраструктуры региона, создаст дополнительные возможности для подготовки спортсменов и проведения соревнований.
