В Восточно-Казахстанской области объявили о начале строительства нового крытого футбольного стадиона в Усть-Каменогорске, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил заместитель руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Ерназ Мукатаев, арена будет расположена в 22-м микрорайоне и рассчитана на 5 тысяч зрителей. Внутри стадиона планируется оборудовать воркаут-зону и детскую игровую площадку, а на прилегающей территории — парковку на 370 автомобилей. Срок строительства объекта составит два года.

Руководитель управления Аскар Можанов добавил, что проектно-сметная документация находится на завершающем этапе, а пакет документов готовят для направления на государственную экспертизу.

Ожидается, что новый стадион станет значимым шагом в развитии футбольной инфраструктуры региона, создаст дополнительные возможности для подготовки спортсменов и проведения соревнований.