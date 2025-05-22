В ВКО пресекли нелегальную добычу золота
Дрон определил точные координаты раскопок.
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В Восточно-Казахстанской области раскрыта незаконная добыча золота с использованием спецтехники, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Преступную деятельность удалось зафиксировать с помощью беспилотника - дрон определил точные координаты раскопок.
На месте были задержаны шесть человек, изъяты экскаватор, два автомобиля, три металлоискателя и образцы почвы. В отношении задержанных начато досудебное расследование. Назначена экспертиза для оценки ущерба, нанесённого недропользованию.
По данным полиции, подобные действия наносят вред не только экономике страны, но и экологии региона - уничтожаются природные ландшафты, страдают флора и фауна. Власти напоминают: незаконная разработка недр строго наказывается законом.
Ранее мы сообщали, что 20 фактов браконьерства пресекли в акватории Каспия.
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