В ВКО прошла акция «Зажги свою свечу»

В честь Дня Победы в областном центре на мемориале Славы прошла акция «Зажги свою свечу». В ней вместе с семьёй принял участие глава региона Нурымбет Сактаганов, передает BAQ.KZ.

Акция была организована в знак памяти о восточноказахстанцах, не вернувшихся с войны, и в честь их бессмертного подвига. Участники акции зажгли 7199 свечей. С высоты они образовали звезду и число 81, символизируя 81-ю годовщину Победы.

После акции состоялся праздничный концерт, на котором прозвучали патриотические песни. Завершился вечер праздничным фейерверком.

Напомним, что акция «Зажги свою свечу» проводится в Усть-Каменогорске ежегодно.