В Восточно-Казахстанской области прошёл форум "SCO Youth Dialogue", ставший ключевым событием в рамках первой встречи молодых лидеров и талантов стран Шанхайской организации сотрудничества, передает BAQ.KZ.

Мероприятие собрало представителей государственных структур, международных организаций и молодёжных инициатив, подтвердив статус Казахстана как активного участника и инициатора молодёжных диалогов на пространстве ШОС.

Официальное открытие прошло с участием председателя Комитета по делам молодёжи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрата Камбарова, заместителя акима ВКО Ербола Нургалиева и советника Секретариата ШОС господина Цзяо Хуайсиня. Участники подчеркнули, что устойчивое развитие региона невозможно без вовлечения молодёжи, трансграничного обмена идеями и интеграции прогрессивных подходов в политику и общественную жизнь.

Форум состоял из двух панельных заседаний. Первое было посвящено актуальным вопросам молодёжной политики. Казахстан представил свою стратегию вовлечения молодёжи в процессы принятия решений и укрепления международного партнёрства. Кайрат Камбаров отметил, что ШОС сегодня — не просто политическая платформа, а пространство для формирования новой волны лидеров, способных решать глобальные вызовы.

Особое внимание вызвало второе заседание, где говорили о профилактике наркомании среди молодёжи. Казахстанский общественный фонд "Esbol Qory" представил уникальную цифровую систему "MERGEN", разработанную для выявления и блокировки вирусного наркотического контента в интернете. Эта технология уже помогла обнаружить и заблокировать более 4000 опасных онлайн-ресурсов на территории страны. Проект реализуется в рамках молодёжной сети УНП ООН и вызвал живой интерес у делегаций других стран.

Форум стал продолжением договорённостей, достигнутых на саммите глав государств ШОС в Астане в июле 2024 года, где президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ключевую роль объединения усилий молодёжи в укреплении мира и безопасности.