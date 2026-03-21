В Восточно-Казахстанской области в 2026 году реализуют крупную ремонтную кампанию на энергетических объектах в рамках республиканской программы модернизации, передает BAQ.KZ.

По данным профильных служб, по стране планируется обновить девять энергоблоков, 55 котлоагрегатов и 51 турбину на крупных ТЭЦ и электростанциях. На сегодняшний день работы уже начались на двух энергоблоках, четырех котлах и двух турбинах.

Особое внимание уделено объектам региона. Так, на Усть-Каменогорской ТЭЦ запланирован ремонт четырех котлоагрегатов и двух турбин. На Согринской ТЭЦ модернизируют три котла и одну турбину, а на Риддерской ТЭЦ — один котлоагрегат и турбоагрегат.

Отмечается, что реализация программы позволит повысить надежность энергосистемы, снизить риски аварий и обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение населения.

В целом капитальные ремонты охватят ключевые энергоузлы страны, включая Астану и Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую, Атыраускую и Мангистаускую области. Это должно повысить устойчивость энергетической инфраструктуры и подготовить станции к отопительному сезону.