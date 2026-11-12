В ВКО работодателя уличили в махинациях с субсидиями проекта «Серебряный возраст»

Работники числились на полных сменах, табели исправно показывали отработанные часы, а государство перечисляло работодателю субсидии. Но фактическое присутствие некоторых сотрудников на рабочих местах подтвердить не удалось. В результате бюджет лишился обоснования для выплат на 4,6 млн тенге.

Нарушения выявила прокуратура района Алтай Восточно-Казахстанской области при проверке реализации проекта «Серебряный возраст», который помогает трудоустраивать граждан старше 50 лет.

Программа предусматривает финансовую поддержку работодателей: государство компенсирует от 60 до 70% заработной платы трудоустроенных граждан. Размер субсидии зависит от периода участия в проекте.

Однако, как установили прокуроры, один из работодателей предоставлял недостоверные сведения о занятости сотрудников. В табелях указывались полные рабочие дни и часы, хотя некоторые работники фактически отсутствовали на местах. В отдельных случаях они даже выезжали за пределы района.

Несмотря на отсутствие достаточного подтверждения выполненной работы, бюджетные средства продолжали перечисляться. Общая сумма таких выплат составила около 4,6 млн тенге.

После вмешательства прокуратуры размер субсидий пересчитали, а все необоснованно перечисленные средства вернули в государственный бюджет.