В Восточно-Казахстанской области прокуратура усилила контроль за оборотом лекарств после серии нарушений, связанных с прекурсорами, рецептурными препаратами и продажей сильнодействующих веществ через маркетплейсы, передает BAQ.KZ.

В Усть-Каменогорске расследуется дело о продаже сильнодействующих веществ под видом таблеток для похудения через Wildberries.

Еще один эпизод выявили в Зайсанском районе. По данным прокуратуры, сотрудники медицинской организации продавали пациентам наркотические рецептурные препараты.

За 2025 и 2026 годы при координации прокуратуры области по фактам незаконного оборота прекурсоров возбудили три уголовных дела и составили 21 административный протокол.

Общая сумма штрафов превысила 4 млн тенге.

Работа ведется совместно с правоохранительными и профильными государственными органами.

В прокуратуре напоминают, что бесконтрольный прием лекарств и самолечение могут представлять угрозу для здоровья и жизни. Медицинских работников призвали соблюдать правила отпуска препаратов, родителей не покупать лекарства детям без назначения врача.