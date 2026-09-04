В ВКО расследуют продажу сильнодействующих веществ под видом БАДов для похудения
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В Восточно-Казахстанской области прокуратура усилила контроль за оборотом лекарств после серии нарушений, связанных с прекурсорами, рецептурными препаратами и продажей сильнодействующих веществ через маркетплейсы, передает BAQ.KZ.
В Усть-Каменогорске расследуется дело о продаже сильнодействующих веществ под видом таблеток для похудения через Wildberries.
Еще один эпизод выявили в Зайсанском районе. По данным прокуратуры, сотрудники медицинской организации продавали пациентам наркотические рецептурные препараты.
За 2025 и 2026 годы при координации прокуратуры области по фактам незаконного оборота прекурсоров возбудили три уголовных дела и составили 21 административный протокол.
Общая сумма штрафов превысила 4 млн тенге.
Работа ведется совместно с правоохранительными и профильными государственными органами.
В прокуратуре напоминают, что бесконтрольный прием лекарств и самолечение могут представлять угрозу для здоровья и жизни. Медицинских работников призвали соблюдать правила отпуска препаратов, родителей не покупать лекарства детям без назначения врача.
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