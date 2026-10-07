В ВКО рыбаков призвали соблюдать требования безопасности на воде: шесть человек погибло во время рыболовства
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С наступлением осени водоемы Восточного Казахстана вновь становятся местом активной рыбалки. Однако вместе с хорошим уловом возрастает и риск происшествий на воде. Спасатели призывают рыбаков не забывать о простых правилах безопасности и не рисковать жизнью ради нескольких часов у водоема.
С начала года в Восточно-Казахстанской области во время рыбалки погибли шесть человек. Трагические случаи произошли в Шемонаихинском, Тарбагатайском и Курчумском районах, а также в Усть-Каменогорске.
По словам специалистов, большинство опасных ситуаций на воде можно предупредить, если заранее оценить погодные условия, состояние водоема и собственные возможности. Особенно осторожными необходимо быть при использовании лодок.
Перед выходом на воду спасатели рекомендуют обязательно проверить исправность плавательного средства, наличие спасательного инвентаря и средств связи. При этом спасательный жилет должен быть не просто в лодке, а надет и застегнут на каждом человеке. Не менее важно - не перегружать лодку, не выходить на воду при сильном ветре и неблагоприятной погоде, а также соблюдать установленные правила рыболовства. Рыбалка в запрещенных местах может привести не только к административной ответственности, но и создать реальную угрозу жизни.
Для снижения числа происшествий ДЧС ВКО совместно с полицией, местными исполнительными органами и волонтерами регулярно проводит профилактические и рейдовые мероприятия. Во время таких выездов с рыбаками проводят разъяснительные беседы, вручают памятки и информационные материалы. Предупреждающая информация также регулярно размещается в СМИ и социальных сетях.
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