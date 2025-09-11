В области Абай школьница изобрела "умного" защитника микроклимата
Робот сам заботится о воздухе и растениях.
Восьмиклассница из Аягозского района области Абай Нурилля Даулеткызы удивила всех своим инновационным подходом к экологическим технологиям, передает BAQ.KZ.
Ученица средней школы №1 представила уникальный проект — говорящего робота, который контролирует влажность воздуха и автоматически включает увлажнитель, создавая комфортный микроклимат в помещении.
Разработанное ею устройство не просто измеряет уровень влажности — робот сам включает увлажнитель при необходимости и озвучивает текущие показатели воздуха. Кроме того, он работает в режиме энергосбережения и может быть полезен как для людей, так и для комнатных растений.
Проект уже прошёл школьные испытания и доказал свою эффективность. Главное преимущество устройства — полностью самостоятельная разработка. Нурилля сама изучила работу с датчиками, подготовила чертежи, собрала 3D-модель, написала код и протестировала прототип.
"Моя цель – создать комфортную среду для людей, внести вклад в охрану здоровья и сохранение природы. В дальнейшем хочу усовершенствовать своего робота и сделать его доступным для повседневного использования", — говорит юная изобретательница.
В планах школьницы — интеграция элементов искусственного интеллекта и расширение возможностей экологического мониторинга. Как отмечает сама автор, в будущем робот может использоваться не только дома, но и в школах, офисах, а также на производственных объектах.
