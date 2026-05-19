В ВКО создадут три новых экопарка

В Восточно-Казахстанской области в этом году появятся три новых экопарка. Об этом стало известно на заседании Правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, где обсуждались вопросы реализации программы "Таза Қазақстан" и развития туризма, передает BAQ.kz.

В совещании принял участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Как сообщили на заседании, в Казахстане в 2026–2028 годах планируют открыть 46 экопарков общей площадью 1,7 тысячи гектаров. Только в этом году в стране намерены создать 33 экопарка.

В Восточном Казахстане новые зоны отдыха появятся сразу в трех местах:

экопарк "Берёзовая роща" в Усть-Каменогорске;

"Жасыл аймақ" в Уланском районе;

"Горная Ульбинка" в Глубоковском районе.

Финансирование проектов будет осуществляться из местного бюджета.

По словам акима области Нурымбета Сактаганова, речь идет не только о благоустройстве территорий, но и о создании современных общественных пространств.

"Экопарки станут точками притяжения для жителей, помогут увеличить уровень озеленения и улучшить экологическую ситуацию", — отметил глава региона.

В дальнейшем подобные экопарки планируют создавать и в других районах области.

Во время заседания премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что экотуризм сегодня активно развивается во всем мире, поэтому Казахстану важно уделять этому направлению особое внимание и расширять сеть визит-центров для туристов.

В рамках программы "Таза Қазақстан" в ВКО уже реализуется несколько экологических инициатив. Так, на перевале Чечек в Усть-Каменогорске высадили около 7 тысяч саженцев сосны и миндаля, которые образовали контур карты Восточно-Казахстанской области.

Одной из самых масштабных акций этой весны стала посадка именных деревьев выпускниками школ. В Усть-Каменогорске более 2,4 тысячи выпускников вместе с акимом области высадили около 2,5 тысячи саженцев на аллее "Өскемен".

Похожие мероприятия прошли и в других городах региона.

По данным акимата, только в прошлом году в экологических акциях в рамках программы "Таза Қазақстан" приняли участие около 150 тысяч человек. За это время было очищено более 1,5 тысячи гектаров территории и вывезено почти 3,8 тысячи тонн мусора.

В этом году в регионе уже высадили свыше 138 тысяч саженцев, а до конца года планируют посадить еще более 111 тысяч деревьев и кустарников.