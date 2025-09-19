В ВКО спасатели эвакуировали иностранных туристов с подножия Белухи
В составе группы находились трое граждан Чешской Республики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области спасатели пришли на помощь группе иностранных туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься после восхождения к подножию горы Белуха, передает BAQ.KZ.
Информация о туристах поступила в службу спасения, их геолокация была определена, связь поддерживалась. На помощь выдвинулась совместная группа МЧС и сотрудников Катон-Карагайского национального парка.
В сложных условиях высокогорья спасатели поднялись к месту нахождения туристов у озера Кокколь, расположенного на высоте около 2000 метров над уровнем моря, и сопроводили их к лагерю на озере Язевое.
В составе группы находились трое граждан Чешской Республики. Никто из них не пострадал.
МЧС напоминает: перед выходом в горы необходимо оставлять свои координаты в службе "112".
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов