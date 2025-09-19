  • 20 Сентября, 06:05

В ВКО спасатели эвакуировали иностранных туристов с подножия Белухи

В составе группы находились трое граждан Чешской Республики.

Вчера, 04:15
АВТОР
МЧС РК Вчера, 04:15
Вчера, 04:15
372
Фото: МЧС РК

В Восточно-Казахстанской области спасатели пришли на помощь группе иностранных туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься после восхождения к подножию горы Белуха, передает BAQ.KZ.

Информация о туристах поступила в службу спасения, их геолокация была определена, связь поддерживалась. На помощь выдвинулась совместная группа МЧС и сотрудников Катон-Карагайского национального парка.

В сложных условиях высокогорья спасатели поднялись к месту нахождения туристов у озера Кокколь, расположенного на высоте около 2000 метров над уровнем моря, и сопроводили их к лагерю на озере Язевое.

В составе группы находились трое граждан Чешской Республики. Никто из них не пострадал.

МЧС напоминает: перед выходом в горы необходимо оставлять свои координаты в службе "112".

