В Восточно-Казахстанской области спасатели пришли на помощь группе иностранных туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься после восхождения к подножию горы Белуха, передает BAQ.KZ.

Информация о туристах поступила в службу спасения, их геолокация была определена, связь поддерживалась. На помощь выдвинулась совместная группа МЧС и сотрудников Катон-Карагайского национального парка.

В сложных условиях высокогорья спасатели поднялись к месту нахождения туристов у озера Кокколь, расположенного на высоте около 2000 метров над уровнем моря, и сопроводили их к лагерю на озере Язевое.

В составе группы находились трое граждан Чешской Республики. Никто из них не пострадал.

МЧС напоминает: перед выходом в горы необходимо оставлять свои координаты в службе "112".