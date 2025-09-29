В Восточно-Казахстанской области суд взыскал с работодателя 11 миллионов тенге компенсации морального вреда после гибели водителя ТОО при исполнении трудовых обязанностей, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Погибший, отец троих несовершеннолетних детей и брат двух сестер, стал жертвой грубого нарушения правил охраны труда — специальное расследование признало вину предприятия стопроцентной. Ранее между компанией и вдовой было заключено соглашение о выплате 8 миллионов тенге, однако семья посчитала эту сумму недостаточной и обратилась в суд.

Истцы — вдова и две сестры погибшего — заявили, что ежемесячных аннуитетных выплат в размере 81 тысячи тенге недостаточно для обеспечения детей всем необходимым, включая образование и уход. Они также указали на глубокие моральные страдания, вызванные внезапной смертью кормильца, эмоциональную подавленность, гнев и разрушение привычного уклада жизни. Суд Алтайского района учёл как объективные обстоятельства, так и субъективную оценку страданий, отметив, что трагедия стала тяжёлым ударом для всей семьи.

Представитель ТОО частично признала исковые требования, согласившись на выплату по 500 тысяч тенге каждому истцу. Однако суд пришёл к выводу, что ущерб, нанесённый семьe, значительно превышает предложенную сумму, и постановил взыскать с предприятия 11 миллионов тенге: по 3 миллиона каждому ребёнку и по 1 миллиону — сёстрам погибшего. Решение суда было обжаловано, но апелляционная инстанция оставила его без изменений. Таким образом, постановление вступило в законную силу, закрепив ответственность работодателя за трагедию и подтвердив право семьи на справедливую компенсацию.