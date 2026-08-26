Мигранты попали под усиленный контроль в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства. С начала года к административной ответственности привлечены 709 иностранцев и 648 граждан Казахстана. Сотрудники миграционной службы регулярно проверяют соблюдение правил пребывания иностранных граждан, а также выполнение требований принимающими сторонами. Выявляются нарушения сроков пребывания, случаи незаконной трудовой деятельности без необходимых документов и несоблюдение обязанностей принимающими лицами.
В приграничных районах области нарушения допустили 64 иностранца и 95 граждан Казахстана. В полиции отмечают, что особое внимание уделяется профилактике. С работодателями, принимающими сторонами и населением проводят разъяснительную работу, чтобы предупредить нарушения и повысить правовую грамотность.
В полиции напомнили, что соблюдение миграционного законодательства является обязанностью каждого. Своевременное оформление документов и выполнение установленных требований позволяют поддерживать порядок и безопасность в регионе.
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