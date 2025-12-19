В ВКО вертолёт МЧС доставил ребёнка в областную больницу
Санавиация экстренно вылетела из города Алтай
В Восточно-Казахстанской области для оказания экстренной медицинской помощи был задействован вертолёт МЧС. Маленькому ребёнку потребовалась срочная транспортировка из города Алтай в областной центр, передает BAQ.KZ.
На вертолёте Ми-8 в вылетели врачи санавиации Рафаиль Халитов и Антон Волков. Экипаж воздушного судна обеспечивал безопасный полёт и оперативную доставку пациента в медицинское учреждение Усть-Каменогорска.
Во время перелёта медики постоянно контролировали состояние ребёнка. Задание было выполнено в кратчайшие сроки, что позволило своевременно передать пациента специалистам областной больницы.
В МЧС отметили, что использование санитарной авиации существенно сокращает время оказания помощи и играет ключевую роль в спасении жизней.
