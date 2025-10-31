В Восточно-Казахстанской области продолжается реализация пилотного проекта по созданию системы мониторинга и раннего предупреждения схода снежных лавин, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Yk.kz.

Инициатива направлена на повышение уровня безопасности жителей и защиту объектов инфраструктуры в горных районах области.

Во время рабочей встречи представителей Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО и филиала ГУ "Казселезащита" были подведены промежуточные итоги проекта и продемонстрирована работа Ситуационного центра в режиме реального времени.

"Внедрение проекта позволит повысить уровень безопасности населения и инфраструктуры горных районов за счёт раннего предупреждения схода лавин, а также улучшить координацию действий экстренных служб", - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов.

Проект стартовал в 2023 году. Наиболее опасные участки, представляющие угрозу для дорог и населённых пунктов, оборудованы мачтами с навесными датчиками. Они установлены в районе Горной Ульбинки (Глубоковский район), возле посёлка Зубовск (Алтайский район) и на участке Тайнты (96 км).

Датчики фиксируют количество осадков, влажность, состав почвы и температуру воздуха. Собранные данные поступают в Ситуационный центр, где программное обеспечение анализирует показатели и рассчитывает уровень риска лавинообразования.

По итогам испытаний зимнего сезона 2024–2025 годов система была принята в опытную эксплуатацию и рекомендована к дальнейшему масштабированию в рамках региональной программы мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Реализация проекта позволит создать комплексную систему предупреждения природных рисков, повысить эффективность реагирования экстренных служб и минимизировать последствия сходов лавин в Восточном Казахстане.